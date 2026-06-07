الأعلى للإعلام: منع ظهور منة الله محسن عبدالمنعم إعلاميًا وحجب حساباتها بمواقع التواصل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 05:18 مساءً - في ضوء صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الموكلة بأحكام القانون 180 لسنة 2018، حفاظاً على الصحة العامة وحماية المواطنين والمرضى من النصائح الخاطئة المتنافية مع القواعد العلمية المعتمدة، والخطاب الذي ورد إلى المجلس من وزارة الصحة والسكان بشأن ما يتم تداوله من محتوى إعلامي باسم منة الله محسن عبدالمنعم، يتضمن نشر معلومات طبية غير موثقة ونصائح طبية بدون تأهيل علمي، والترويج لوسائل علاجية غير معتمدة ومخالفة للبروتوكولات العلمية وتضليل الجمهور عبر طرح استنتاجات غير مثبتة علميًا، وخطاب نقابة الأطباء بشأن كونها غير مقيدة بالنقابة وغير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب.

وأصدر المجلس برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز القرارات التالية:

أولًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018، بمنع ظهور السيدة المذكورة.

ثانيًا: حجب الحسابات بإسمها على مواقع التواصل الاجتماعى، وإلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية والمواقع الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم بث أو نشر أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عنها.

ثالثًا: تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ هذا القرار على نحو دقيق ومستمر، ورصد أي مخالفة لأحكامه، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

رابعًا: إخطار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجميع الروابط التى قامت ببث المحتوى موضوع الحظر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية عاجلة لوقف تداولها وإزالتها من المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحد من انتشارها أو إعادة بثها.

ويهيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجميع المواطنين من مستخدمي مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، الالتزام التام بما ورد في هذا البيان، وعدم تداول أو إعادة نشر هذا المحتوى تحقيقاً للصالح العام، وحفاظًا على الصحة العامة.