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اللاعبة أمنية خالد مدكور.. بطلة مصر الشابة تواصل حصد الإنجازات وتتطلع إلى التأهل لكأس العالم والأولمبياد

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اللاعبة أمنية خالد مدكور.. بطلة مصر الشابة تواصل حصد الإنجازات وتتطلع إلى التأهل لكأس العالم والأولمبياد

اللاعبة أمنية خالد مدكور.. بطلة مصر الشابة تواصل حصد الإنجازات وتتطلع إلى التأهل لكأس العالم والأولمبياد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 05:18 مساءً - اللاعبة أمنية خالد مدكور.. موهبة مصرية واعدة ترسم طريقها نحو العالمية
 

تواصل اللاعبة المصرية أمنية خالد عبد المنعم مدكور، لاعبة ألعاب القوى بالنادي ومنتخب مصر وجامعة مصر الدولية، كتابة قصة نجاح مميزة رغم صغر سنها، حيث تبلغ من العمر 20 عامًا فقط، لكنها استطاعت أن تفرض اسمها بقوة على الساحة المحلية والدولية من خلال سلسلة من الإنجازات اللافتة في مسابقات ألعاب القوى، وخاصة منافسات السباعي للسيدات و100 متر حواجز.

 

وعلى المستوى الدولي، حققت أمنية نتائج متميزة، أبرزها احتلال المركز الرابع في البطولة الأفريقية للسيدات في منافسات السباعي، إلى جانب التتويج بالمركز الأول في البطولة العربية تحت 20 عامًا، كما أحرزت المركز الثالث في بطولة البحر المتوسط تحت 20 عامًا في المنافسة نفسها، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز المواهب الصاعدة في ألعاب القوى المصرية.

 

أما محليًا، فقد واصلت اللاعبة الشابة هيمنتها على المنافسات، حيث توجت بالمركز الأول في بطولة السيدات في سباق 100 متر حواجز ومسابقة السباعي، كما حققت المركز الأول في بطولة الجمهورية تحت 20 عامًا في منافستي 100 متر حواجز والسباعي، لتؤكد تفوقها على مختلف المستويات العمرية.

 

وعلى مستوى الجامعات، نجحت أمنية في تحقيق أربع ميداليات ذهبية خلال منافسات الجامعات المصرية والجامعات الخاصة، وهو ما يعكس قدرتها على التوفيق بين التفوق الرياضي والدراسي في الوقت ذاته.

 

ويرى متابعون لألعاب القوى أن ما حققته أمنية خالد مدكور في هذا العمر يعد إنجازًا استثنائيًا، خاصة أن منافسات السباعي تتطلب قدرات بدنية وفنية عالية، وتجمع بين عدة مسابقات متنوعة تحتاج إلى إعداد متكامل وشامل، وهو ما نجحت اللاعبة في تحقيقه من خلال سنوات من العمل الجاد والتدريب المستمر.

 

ومن جانبها، قالت أمنية خالد مدكور: "أشعر بفخر كبير بكل ما حققته حتى الآن، لكنني أعتبر هذه الإنجازات مجرد بداية لطريق أطول وأكبر، كما أشكر أسرتي ومدربي والنادي الأهلي ومنتخب مصر وجامعة مصر الدولية على الدعم المستمر والثقة التي منحوني إياها".

 

وأضافت: "هدفي خلال الفترة المقبلة هو التتويج بلقب البطولة الأفريقية للسيدات، وتحقيق أرقام تؤهلني للمشاركة في بطولات العالم، ثم الوصول إلى حلم كل رياضي وهو تمثيل مصر في دورة الألعاب الأولمبية والمنافسة على أعلى المستويات الدولية".

 

واختتمت قائلة: "سأواصل العمل والاجتهاد بكل قوة من أجل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل القارية والعالمية، وأتمنى أن أحقق الإنجازات التي تليق بدعم الجماهير المصرية وثقتها".

 

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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