"صحة النواب" تشكر الرئيس السيسى لتوجيهه بتحسين أجور رجال الإسعاف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 05:18 مساءً - وجه النائب الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرئيس مجلس الوزراء والحكومة، تثميناً للاستجابة الرئاسية السريعة الحكيمة والموافقة على مقترح تحسين أجور ومرتبات وبدلات العاملين بهيئة الإسعاف المصرية من مسعفين وسائقين، مؤكداً أن القرار أثلج صدور الآلاف من أبناء هذا المرفق الحيوي.

انحياز القيادة السياسية للعاملين

وأكد الدكتور شريف باشا أن هذه الخطوة تعكس انحياز القيادة السياسية الدائم للعاملين في المنظومة الطبية، مشيراً إلى أن لجنة الشئون الصحية كانت قد رفعت توصية شاملة لرئيس مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي، طالبت فيها بإعادة النظر في المنظومة المالية لرجال الإسعاف بما يضمن لهم حياة كريمة تتناسب مع طبيعة عملهم الشاقة والخطرة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بالنواب أن التوجيهات الرئاسية الصادرة اليوم تمثل مظلة تكريم مادي ومعنوي رفيع المستوى لـ "مقاتلي الخطوط الأمامية" في منظومة الطوارئ، والذين يواصلون الليل بالنهار لإنقاذ أرواح المواطنين، لافتاً إلى أن القرار يبرهن على التناغم والتكامل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتلبية المطالب الحيوية التي تمس صالح الوطن والمواطن.

الاستثمار في العنصر البشري

وشدد النائب على أن الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية يمثل الركيزة الأساسية لإنجاح المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر حالياً في قطاع الرعاية الصحية، وفي مقدمتها التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة الخدمات الرقمية، وتدشين المدن الطبية الحديثة لتقديم خدمة تليق بالشعب المصري.