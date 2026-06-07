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ضبط المتهم بالاستيلاء على متعلقات فتاه تعمل خارج البلاد

ضبط المتهم بالاستيلاء على متعلقات فتاه تعمل خارج البلاد

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ضبط المتهم بالاستيلاء على متعلقات فتاه تعمل خارج البلاد

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ضبط المتهم بالاستيلاء على متعلقات فتاه تعمل خارج البلاد

ضبط المتهم بالاستيلاء على متعلقات فتاه تعمل خارج البلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 07:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات "متواجدة حالياً بإحدى الدول للعمل" من أحد الأشخاص لقيامه بالإتفاق معها حال تواجدهما بذات الدولة على تدبير تذكرة سفر له للعودة للبلاد مقابل تسليم بعض المتعلقات الشخصية الخاصة بها لأهليتها وعدم وفائه بذلك والإستيلاء عليها عقب وصوله للبلاد.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور وبمواجهته أقر بأنه استلم حقيبتين من المذكورة تحويان (هاتفى محمول، وأجهزة كهربائية ، وملابس) لتوصيلها إلى أهليتها بالبلاد وحال وصوله لم يتمكن من سداد الرسوم الجمركية الخاصة بهما، فقام بتركهما بأمانات ميناء القاهرة الجوى وإستولى على الهاتفين فقط وتم بإرشاده ضبط الهاتفين المستولى عليهما ..وبإستدعاء أهلية القائمة على النشر أيدوا ما سبق .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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