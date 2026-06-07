فينيسيوس ورافينيا في الهجوم.. أنشيلوتي يعلن تشكيل البرازيل ضد مصر

فينيسيوس ورافينيا في الهجوم.. أنشيلوتي يعلن تشكيل البرازيل ضد مصر

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فينيسيوس ورافينيا في الهجوم.. أنشيلوتي يعلن تشكيل البرازيل ضد مصر

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فينيسيوس ورافينيا في الهجوم.. أنشيلوتي يعلن تشكيل البرازيل ضد مصر

فينيسيوس ورافينيا في الهجوم.. أنشيلوتي يعلن تشكيل البرازيل ضد مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 01:24 صباحاً - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة منتخب مصر في المباراة الودية المقرر إقامتها فجر الأحد المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن تحضيرات السيليساو لخوض منافسات كأس العالم 2026.

 

ويغيب النجم نيمار دا سيلفا عن صفوف المنتخب البرازيلي بسبب الإصابة، ليواصل ابتعاده عن المشاركة مع السيليساو خلال الفترة الحالية.

تشكيل منتخب البرازيل الرسمي أمام مصر

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دوجلاس سانتوس - روجر إيبانيز - ماركينيوس – ويسلي

خط الوسط: كاسيميرو - برونو جيماريش - لوكاس باكيتا

خط الهجوم: رافينيا - فينيسيوس جونيور - إيجور تياجو

ويأتي اللقاء ضمن استعدادات منتخب البرازيل الأخيرة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب واسكتلندا وهايتي.

وكان المنتخب البرازيلي قد حقق فوزًا كبيرًا على منتخب بنما بنتيجة 6-2 في آخر مبارياته الودية، قبل خوض مواجهة مصر المرتقبة.

موعد مباراة مصر والبرازيل

تنطلق مباراة مصر والبرازيل في تمام الساعة الواحدة فجر الأحد بتوقيت القاهرة، السادسة مساء السبت بتوقيت أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل البرازيل

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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