رئيس الحكومة: افتتاح تطوير منطقة بير مسعود بالإسكندرية نهاية العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 07:24 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أعمال تطوير منطقة بير مسعود بمحافظة الإسكندرية تسير وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع وافتتاحه رسميًا في ديسمبر المقبل، ليصبح متنفسًا جديدًا لأهالي المحافظة ومقصدًا سياحيًا مميزًا على ساحل البحر المتوسط.

متنفس سياحي جديد لأهالى الإسكندرية

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمحافظة الإسكندرية، إن منطقة بير مسعود تعد من أبرز المناطق السياحية بالمحافظة، موضحًا أن أعمال التطوير الجارية تستهدف تعظيم الاستفادة من موقعها المتميز وتحويلها إلى وجهة ترفيهية وسياحية متكاملة تخدم المواطنين والزائرين.

وأضاف أن المشروع يمثل إضافة مهمة لخريطة المقاصد السياحية بالإسكندرية، ويسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير مساحات عامة متميزة للمواطنين.

جولات ميدانية تعكس حجم الإنجاز

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجولات الميدانية التي يجريها في مختلف المحافظات تمنحه دفعة إيجابية، لما تعكسه من حجم الإنجازات التي تنفذها الدولة المصرية على أرض الواقع في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الجولة الحالية شملت تفقد عدد من المشروعات الحيوية في مجالات النقل والبنية الأساسية والطرق والمحاور والصناعة والسياحة والإسكان والتنمية العمرانية والموانئ، مؤكداً أن هذه المشروعات تمثل نموذجاً لما تشهده مختلف محافظات الجمهورية من جهود تنموية متواصلة.

وأكد مدبولي أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات استراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن ما يتم إنجازه في الإسكندرية يعكس رؤية الدولة لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.