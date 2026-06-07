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وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

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وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 07:24 مساءً -  

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ٧ يونيو، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

 

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مؤكدين علي أهمية البناء على الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية.

 

أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، حيث تم تناول مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والمساعي التي تبذلها مصر وقطر في دعم المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، بهدف التوصل لتفاهمات توافقية تؤدي الي خفض التصعيد وانهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار في المنطقة. كما بحث الجانبان العناصر المقترحة للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران.

 

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الوزيران علي أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الرئيس ترامب، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافي المبكر، وتأهيل البنية التحتية والمستشفيات، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة مهامها المؤقتة من داخل القطاع، فضلاً عن نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة علي خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧.

 

واتفق الوزيران في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية، بما يحقق المصالح المشتركة ويصون الامن القومي العربي.

 

 

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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