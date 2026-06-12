برشلونة يوقع مع حمزة عبد الكريم عقد لمدة 3 سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يونيو 2026 02:17 مساءً - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بات لاعبًا رسميًا في صفوف نادي برشلونة، بعد إعلان النادي الأهلي عن التوصل لاتفاق نهائي مع النادي الكتالوني بشأن تفعيل بند شراء اللاعب بشكل كامل.

برشلونة يشارك مع منتخب مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بينما يفتتح منتخب مصر مشواره في المونديال بمواجهة منتخب بلجيكا في العاشرة مساء الأثنين المقبل.

وبحسب التقرير، فإن إدارة برشلونة أنهت إجراءات التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا، في صفقة بلغت قيمتها نحو 1.5 مليون يورو، إلى جانب حوافز وإضافات مستقبلية مرتبطة بالأداء والإنجازات.

وأشار المصدر إلى أن برشلونة سيعلن خلال الأيام المقبلة بشكل رسمي عن تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب، تمهيدًا لإدراجه ضمن مشروع النادي المستقبلي، في إطار سياسة دعم المواهب الشابة.

كما أوضحت الصحيفة أن عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة سيمتد لمدة ثلاث سنوات قادمة، مع وجود اتفاق داخلي يضمن استمراره حتى صيف عام 2029، في حال استيفاء البنود التعاقدية المتفق عليها بين جميع الأطراف.

وأضاف التقرير أن المهاجم المصري كان قد وصل إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث انضم إلى فرق الشباب بالنادي، وشارك مع فريق برشلونة للشباب تحت قيادة المدرب بول بلاناس، ونجح في تقديم مستويات لافتة لفتت أنظار الجهاز الفني.

حمزة عبد الكريم يكتب بداية الحلم الأوروبي مع برشلونة

ويحظى حمزة عبد الكريم بسمعة كبيرة في مصر باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة، خاصة بعد تكوينه الفني داخل الأهلي، إلى جانب استفادته من برامج إعداد قوية في المراحل السنية، وهو ما جعله محل اهتمام أوروبي مبكر.

وفي إطار الثقة التي يمنحها النادي الكتالوني للاعب، حصل حمزة على فرصة ارتداء القميص رقم 9 في بعض المنافسات، وهو رقم يرتبط تاريخيًا بالمهاجمين البارزين، ما يعكس الرهان الكبير على قدراته في المستقبل، وبذلك، يخطو حمزة عبد الكريم خطوة جديدة ومهمة في مسيرته الاحترافية، مع تطلعات بأن يصبح أحد الأسماء البارزة في مشروع برشلونة المستقبلي خلال السنوات المقبلة.