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تعرف علي تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران المقرر توقيعها الجمعة المقبل

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تعرف علي تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران المقرر توقيعها الجمعة المقبل

تعرف علي تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران المقرر توقيعها الجمعة المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 12:30 مساءً - تتجه أنظار العام إلى مذكرة التفاهم التى من المقرر توقيعها بين إيران وأمريكا الجمعة المقبل في جنيف.

تشمل المسودة النهائية لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة ؛ وفق ما نقلت "رويترز "  عن مسؤول إيراني؛ مجموعة من ​البنود الشاملة للقضايا المختلقة بين الجانبين وتتضمن البنود التالية


- تبدأ الولايات المتحدة رفع الحصار البحري ⁠عن الموانئ الإيرانية فور توقيع مذكرة التفاهم ويكتمل ​في غضون 30 يوما

- ‏إعادة فتح مضيق هرمز على الفور ​أمام جميع السفن التجارية

- توافق الولايات المتحدة على الإفراج ‌عن ⁠25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة

ما يتعلق بالملف النووي الإيراني

- توافق إيران على عدم إنتاج أو حيازة أسلحة نووية

- توافق الولايات المتحدة على السماح لطهران بتخفيف مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران، بموجب اتفاق شامل يتم إبرامه لاحقا

-‏تحافظ طهران على الوضع الراهن لبرنامجها النووي وستمتنع ​عن تخصيب اليورانيوم ⁠وتوسيع المنشآت النووية؛  لحين التوصل ​إلى اتفاق نهائي


‏-  ⁠التفاوض بشأن ​البرنامج النووي وأنشطة التخصيب في غضون 60 يوما من توقيع ​المذكرة

 

ماذا تتضمن مذكرة التفاهم بخصوص العقوبات على إيران  ؟

‏ ‏- سترفع الولايات المتحدة العقوبات النفطية عن إيران لفترة ​محددة مما يسمح لطهران ببيع النفط وتلقي العوائد.

‏- سيتم رفع جميع العقوبات التي تفرضها واشنطن والأمم المتحدة على إيران عقب التوصل إلى اتفاق نهائي و وفقا لجدول ​زمني متفق عليه.


- توافق الولايات المتحدة على عدم فرض ​عقوبات جديدة على إيران حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقف فورى لإطلاق النار في جميع الجبهات

تشمل مذكرة التفاهم أيضا وفق تصريحات رئيس وزراء باكستان فأن الاتفاق يقضي بالوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، في إطار تفاهم شامل لإنهاء التوترات الإقليمية.

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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