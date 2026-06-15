تعرف علي تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران المقرر توقيعها الجمعة المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 12:30 مساءً - تتجه أنظار العام إلى مذكرة التفاهم التى من المقرر توقيعها بين إيران وأمريكا الجمعة المقبل في جنيف.

تشمل المسودة النهائية لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة ؛ وفق ما نقلت "رويترز " عن مسؤول إيراني؛ مجموعة من ​البنود الشاملة للقضايا المختلقة بين الجانبين وتتضمن البنود التالية