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القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية لعام 1448هـ

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القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية لعام 1448هـ

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية لعام 1448هـ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 03:30 مساءً - بعث الفريق أشرف سالم زاهر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة إلى السيـد الرئيـس/ عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الإحتفال بعيد رأس السنة الهجرية لعام 1448هـ  جاء فيها :-

                                                                             السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

 

يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة إستقبال العام الهجرى الجديد 1448هـ  أعاده الله على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بكل الخير والبركات .

 

ومع الإحتفال بهذه المناسبة الإيمانية المباركة التى تفيض بمظاهر الرحمة الإلهية وتأصيل سنن العمل والبناء وتحمل الصعاب لبناء الأوطان ، فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم الوفاء بالمهام المقدسة التى يحملون أماناتها دفاعاً عن الوطن أرضاً وشعباً ، مستلهمين القدوة الحسنة للرسول الكريم " صلوات الله عليه وسلامه " فى البذل والعطاء لرفعة مصرنا الغالية والذود عن أمنها وإستقرارها والدفاع عن مقدسات شعبها العظيم .

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   حفظكم الله ورعاكم وسدد خُطاكم على طريق الخير والرخاء لمصر وشعبها .،  

 

وكل عام وسيادتكم بخير .،

 

 كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

 

وأصدر الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بعيد رأس السنة الهجرية .

 

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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