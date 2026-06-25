وزيرا خارجية مصر والمملكة المتحدة يبحثان هاتفياً سبل تعزيز العلاقات الثنائية ويناقشان مستجدات الأوضاع الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 02:18 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيدة إيفيت كوبر وزيرة خارجية المملكة المتحدة، يوم الاربعاء ٢٤ يونيو، وذلك في إطار التشاور الدوري لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى مواصلة دعم الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشددا على الأهمية التي توليها مصر لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات البريطانية المباشرة في السوق المصرية.

وتناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية في أعقاب توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مذكرة تفاهم بينهما، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية العمل على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف الإقليمية، ومعالجة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وعلى رأسها دول الخليج العربي، وفق محددات واضحة تسهم في إعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن التطورات في السودان، حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيرته البريطانية على الجهود المصرية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في السودان، والحفاظ على وحدته وسيادته ومؤسساته الوطنية. وأكد أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد الطريق لوقف مستدام لإطلاق النار، ودعم مسار سياسي شامل بقيادة وملكية سودانية خالصة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق.