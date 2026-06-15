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تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا فى كأس العالم

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تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا فى كأس العالم

تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا فى كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 07:24 مساءً - تترقب الجماهير المصرية مباراة منتخب مصر ضد بلجيكا المحدد له اليوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

 

وتقام مباراة مصر وبلجيكا فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “لومن فيلد” بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط أجواء جماهيرية متوقعة وحضور إعلامي واسع لتغطية الظهور الأول للفراعنة في المونديال.

 

  

حسام حسن يدرس الدفع بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب أمام بلجيكا

استقر حسام حسن علي الدفع برامي ربيعة وياسر إبراهيم في قلب الدفاع، ويدرس العميد الدفع بثلاثة لاعبين في وسط الملعب للتأمين الدفاعي أمام بلجيكا وهم إمام عاشور ومروان عطية وحمدي فتحي، على أن يعتمد المنتخب علي التحولات الهجومية مستفيدا من سرعات محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه.

 

 

 

القناة الناقلة لمباراة الفراعنة ضد بلجيكا

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تغطية تحليلية موسعة قبل وبعد اللقاء.

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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