الرئيس السيسى يلتقى نظيره الأمريكى على هامش قمة السبع بفرنسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 03:30 مساءً - شهدت أعمال قمة مجموعة السبع الكبرى في فرنسا لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش مشاركتهما فى جلسات القمة التي تجمع قادة الدول الكبرى وشركاء دوليين لمناقشة أبرز القضايا العالمية.

مباحثات على هامش القمة

وجاء اللقاء فى إطار سلسلة من المشاورات واللقاءات الثنائية التي تعقد على هامش القمة.

اهتمام بالقضايا الإقليمية

وتتصدر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والأزمات الإقليمية، والأمن والاستقرار، إلى جانب الملفات الاقتصادية الدولية، أجندة المناقشات التى تشهدها القمة بمشاركة قادة الدول السبع وعدد من الدول المدعوة.