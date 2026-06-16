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الرئيس السيسى يلتقى نظيره الأمريكى على هامش قمة السبع بفرنسا

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الرئيس السيسى يلتقى نظيره الأمريكى على هامش قمة السبع بفرنسا

الرئيس السيسى يلتقى نظيره الأمريكى على هامش قمة السبع بفرنسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 03:30 مساءً - شهدت أعمال قمة مجموعة السبع الكبرى في فرنسا لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش مشاركتهما فى جلسات القمة التي تجمع قادة الدول الكبرى وشركاء دوليين لمناقشة أبرز القضايا العالمية.

 

مباحثات على هامش القمة

 

وجاء اللقاء فى إطار سلسلة من المشاورات واللقاءات الثنائية التي تعقد على هامش القمة.

 

اهتمام بالقضايا الإقليمية

 

وتتصدر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والأزمات الإقليمية، والأمن والاستقرار، إلى جانب الملفات الاقتصادية الدولية، أجندة المناقشات التى تشهدها القمة بمشاركة قادة الدول السبع وعدد من الدول المدعوة.

 

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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