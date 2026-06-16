وزارة الداخلية تنظم احتفالية دينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 03:30 مساءً - في إطار حرص وزارة الداخلية على إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، نظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، في مشهد يعكس اهتمام الوزارة بالجانب الروحي والديني للنزلاء باعتباره أحد أهم محاور الإصلاح والتقويم.

وشهدت الاحتفالات تنظيم عدد من الندوات الدينية بحضور نخبة من علماء الأزهر الشريف وشخصيات عامة، وتناولت سيرة النبي وما تحمله من معانٍ عظيمة في الصبر والتضحية والإصرار على التغيير وبناء حياة أفضل.

وأكدت الفعاليات أن هذه الندوات لم تكن مجرد كلمات تُلقى، بل جاءت كمساحة للحوار والتفاعل أتاحت للنزلاء فرصة طرح تساؤلاتهم حول أمور الدين والدنيا في إطار من الفهم الصحيح والاعتدال، بما يسهم في تصحيح المفاهيم وغرس القيم الدينية السليمة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج متكامل تنفذه وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لإحياء مختلف المناسبات الدينية كأحد الأدوات الإنسانية المهمة في المنظومة العقابية الحديثة التي تراعي معايير حقوق الإنسان وتهدف إلى تأهيل النزلاء نفسيًا وفكريًا تمهيدًا لعودتهم إلى المجتمع.

واختتمت الندوات بحفلات فنية أحياها نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، في إطار دعم وتنمية مواهبهم الفنية.