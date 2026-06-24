ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تقارب (5) ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 02:18 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال (24) ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب (5) ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.