الفنان سامح حسين لـ«صوت الأمة»: القوة الناعمة المصرية تساند جهود الدولة في بناء جيل واعٍ وآمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 02:18 مساءً - أعرب الفنان سامي حسين عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال حماية الطفل، مؤكدًا أن مشاركته في ندوة «جهود وزارة الداخلية في دعم حقوق الطفل» أتاحت له التعرف عن قرب على حجم المبادرات والبرامج التي تنفذها مختلف مؤسسات الدولة لصون حقوق الأطفال.

وقال في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»إن الندوة قدمت صورة واضحة للتكامل بين مؤسسات الدولة والجهات الوطنية والدولية المعنية بالطفولة، وهو ما يعكس اهتمامًا حقيقيًا ببناء أجيال تتمتع بالحماية والرعاية اللازمة.

وأضاف أن الفن المصري كان وسيظل أحد أهم روافد التوعية المجتمعية، لما يمتلكه من قدرة على الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وترسيخ القيم الإيجابية، مشيرًا إلى أن الأعمال الفنية يجب أن تلعب دورًا مهمًا في إبراز قضايا الأطفال والدفاع عن حقوقهم والتوعية بالمشكلات التي قد تهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وأكد أن الفنانين يدركون مسؤوليتهم المجتمعية، ويحرصون في أعمالهم على دعم القيم التي تسهم في حماية الأطفال وتنشئتهم تنشئة سليمة، بما يتكامل مع جهود الدولة في بناء مستقبل أكثر أمانًا للأجيال الجديدة