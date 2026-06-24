أبراج الخميس 25 يونيو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أبراج الخميس 25 يونيو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

مصر تفوز باستضافة بطولتي كأس أفريقيا المفتوحة للجودو 2026 و2027

مصر تفوز باستضافة بطولتي كأس أفريقيا المفتوحة للجودو 2026 و2027

المطبخ الجزيئي التفاعلي ثورةٌ جديدة في عالم الرشاقة.. ما أهميته لصحة المرأة؟

المطبخ الجزيئي التفاعلي ثورةٌ جديدة في عالم الرشاقة.. ما أهميته لصحة المرأة؟

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح

الرئيسية أخبار مصرية

الفنان سامح حسين لـ«صوت الأمة»: القوة الناعمة المصرية تساند جهود الدولة في بناء جيل واعٍ وآمن

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الفنان سامح حسين لـ«صوت الأمة»: القوة الناعمة المصرية تساند جهود الدولة في بناء جيل واعٍ وآمن

الفنان سامح حسين لـ«صوت الأمة»: القوة الناعمة المصرية تساند جهود الدولة في بناء جيل واعٍ وآمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 02:18 مساءً - أعرب الفنان سامي حسين عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال حماية الطفل، مؤكدًا أن مشاركته في ندوة «جهود وزارة الداخلية في دعم حقوق الطفل» أتاحت له التعرف عن قرب على حجم المبادرات والبرامج التي تنفذها مختلف مؤسسات الدولة لصون حقوق الأطفال.

 

وقال  في تصريح خاص  لـ«صوت الأمة»إن الندوة قدمت صورة واضحة للتكامل بين مؤسسات الدولة والجهات الوطنية والدولية المعنية بالطفولة، وهو ما يعكس اهتمامًا حقيقيًا ببناء أجيال تتمتع بالحماية والرعاية اللازمة.

 

وأضاف أن الفن المصري كان وسيظل أحد أهم روافد التوعية المجتمعية، لما يمتلكه من قدرة على الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وترسيخ القيم الإيجابية، مشيرًا إلى أن الأعمال الفنية يجب أن تلعب دورًا مهمًا في إبراز قضايا الأطفال والدفاع عن حقوقهم والتوعية بالمشكلات التي قد تهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي.

 

وأكد أن الفنانين يدركون مسؤوليتهم المجتمعية، ويحرصون في أعمالهم على دعم القيم التي تسهم في حماية الأطفال وتنشئتهم تنشئة سليمة، بما يتكامل مع جهود الدولة في بناء مستقبل أكثر أمانًا للأجيال الجديدة

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

أخبار ذات صلة

0 تعليق