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التعليم: امتحانات الثانوية العامة مستمرة يوم (2) يوليو رغم الإجازة الرسمية

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التعليم: امتحانات الثانوية العامة مستمرة يوم (2) يوليو رغم الإجازة الرسمية

التعليم: امتحانات الثانوية العامة مستمرة يوم (2) يوليو رغم الإجازة الرسمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 02:18 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار عقد امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس الموافق (2) يوليو (2026) وفقًا للجدول المعلن مسبقًا، دون إجراء أي تعديل أو تغيير في مواعيد الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس (2) يوليو (2026) إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بعدد من الجهات الحكومية بمناسبة ذكرى ثورة (30) يونيو، لا يسري على أعمال امتحانات الثانوية العامة.

وشددت الوزارة على أن الامتحانات ستُعقد في مواعيدها المحددة وفق الجدول المعتمد، مع استمرار جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بسير العملية الامتحانية.

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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