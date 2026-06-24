الفنان أحمد فؤاد سليم لـ«صوت الأمة»: الفن شريك لمؤسسات الدولة في حماية الطفل وتشكيل وعي الأجيال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 02:18 مساءً - أكد الفنان أحمد فؤاد سليم سعادته بالمشاركة في الندوة التثقيفية التي نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بعنوان «جهود وزارة الداخلية في دعم حقوق الطفل» تحت شعار «طفولة آمنة في وطن آمن»، مشيدًا بإتاحة وزارة الداخلية الفرصة للفنانين للاطلاع على الجهود المبذولة في مجال حماية الطفل.

وقال لـ«صوت الأمة» على هامش الندوة إن ما طرحه المتحدثون عكس حجم العمل الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة لحماية الأطفال ورعايتهم، مؤكدًا أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات المجتمع.

وأضاف أن الفن يعد أحد أهم أدوات القوة الناعمة المصرية، وله دور تربوي وتوعوي لا يقل أهمية عن أدوار المؤسسات الأخرى، من خلال تسليط الضوء على قضايا الطفولة والتحديات التي تواجه الأطفال، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي ودعم حقوقهم.

وأشار إلى أن الأعمال الفنية تناولت على مدار سنوات العديد من القضايا الأسرية والاجتماعية التي تؤثر على الأطفال، مثل الخلافات الأسرية ومشكلات التفكك الأسري والنفقة وغيرها من القضايا التي قد تترك آثارًا نفسية على الطفل، مؤكدًا حرص الفنانين على تقديم رسائل إيجابية تدعم استقرار الأسرة وحماية النشء.