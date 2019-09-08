سعر اليورو اليوم | الآن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء اليوم الأحد 8-9-2019...

سعر اليورو اليوم، نتابع أحدث أخبار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك وخاصة البنك الأهلي وبنك مصر وبنوك أخرى، كذلك سعر اليورو الآن في السوق السوداء، في إطار تلبية البحث عن تساؤل كم سعر اليورو اليوم في مصر.

وتعتبر العملة الأوروبية أحد العملات الأجنبية ذات المكانة المميزة على المستوى الدولي، نتيجة ارتباطها بصورة مباشرة بما يتجاوز نحو عشرون دولة أوروبية، يتم فيها التعامل الاقتصادي بمختلف أنشطته ومجالاته بالعملة الموحدة.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

عبر جدول الأسعار التالي نتابع معكم سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر، بالأضافة إلى مجموعة بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث كان سعر اليورو الآن في مصر على النحو التالي

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البنوك المصرية سعر اليورو الشراء مقابل الجنيه المصري سعر اليورو البيع مقابل الجنيه المصري سعر اليورو في البنك المركزي المصري 18.1791 18.2930 سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.1246 18.344 سعر اليورو في بنك مصر 18.1246 18.344 سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.08 18.32 أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي CIB 18.0916 18.3009 أسعار اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي 18.2177 18.3579 أسعار اليورو في بنك عودة 18.1136 18.3048

سعر اليورو فى السوق السوداء فى مصر اليوم

تزيد أسعار العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في السوق السوداء المصري بصورة طفيفة عن الأسعار المتداولة في البنوك المصرية الرسمية، ويتراوح سعر اليورو في السوق السوداء اليوم ما بين 18.15 جنيه مصري للشراء وسعر 18.28 جنيه مصري للبيع، ويختلف سعر اليورو في السوق الموازي من منطقة إلى أخرى.

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