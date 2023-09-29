في السعودية قانون جديد يجبر رجال المملكة على تعدد الزوجات.. ومن لم يتزوج اكثر من امرأة هذا مصيره !!

الرياض - محمد الاطلسي - المواطنون في السعودية صاروا مجبرين على تعدد الزوجات، ومن لم يرغب التزوج اكثر من واحدة هذا مصيره الذي كشفه مؤسس مـوقع للتوفيق بين الزوجين السعودية والذي وجـه مـطالبة للسلطـات باصـدار قانون يعاقب الرجل الـذي يستطيع أن يـعدد الزوجات ويمتلك قـدرة مالية وجسدية إلا أنه لا يعدد وكشف القعيط السعودي الجنسية فـي حوار له مـع روتانا الخليجية: إن المصلحة العامة توجب على الرجل أن يعدد طالما له القدرة الجسدية والمالية.

حيث قال انه لأجل مصلحة المجتمع يجب أن يصدر قانون يعاقب الرجل الذي يستطيع ان يعدد لكنه لايعدد

الرجل الغير معدد هو طاقة مهدرة وقال "يوسف القعيط"، أنه لو فرضنا أن 25% من الرجال لديهم أسباب تمنعهم من التعدد ، فماذا عن 75% المتبقيين المقتدرين ، معتبرا أن الرجل الغير معدد هو طاقة مهدرة . وأضاف أن:" الصفات التي قد تمنع الرجل من التعدد هي عدم القدرة المادية والجسدية ، ضعف الشخصية ".

وتابع :" الرجل المقتدر والغير معدد قصر كل إمكانياته على الحرمة والبيت بينما هو عنده قدرة لفتح أربع بيوت ، وطبعا هذا الكلام ما يعجب النسوان ، ويكرهوني ومع ذلك لدي أربع نساء ".

لو أتيح التعدد للمرأة لتزوجت 10 رجال

هاجم "يوسف القعيط"، النساء خلال لقائه في برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"،.

وقال: "النساء ضد التعدد لأنه ليس في صالحهم لكن قسماً بالله لو متاح لهم لعددوا علينا 10 مو 4 لكن الحمد الله إنه جعل الرجال هم اللي يعددون ولذلك ناخذها بيمينا ما ننتظر إذن من أحد أو امرأة تقول عددوا أو لا