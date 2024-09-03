انت الأن تتابع خبر هتضيع حياتك.. أكلة شائعة تدمر البنكرياس ودماغك وترفع الكوليسترول.. ابتعد عنها فوراً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تناول الوجبات السريعة من بين أنواع الأطعمة الرئيسية الموجودة في حياة العديد من الأفراد، وهذا بسبب طهيها في وقت سريع جدا دون بذل أي مجهود كبير، ولكن هل يوجد لديك علم ما مدى تأثيرها على صحة البنكرياس وكذلك دماغك ومعدلات الكوليسترول داخل الجسم تبعا لموقعي “clevelandclinic” و”eatthis”.

ما مدى تأثير الطعام السريع على صحة الدماغ؟