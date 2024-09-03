انت الأن تتابع خبر هتضيع حياتك.. أكلة شائعة تدمر البنكرياس ودماغك وترفع الكوليسترول.. ابتعد عنها فوراً والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر تناول الوجبات السريعة من بين أنواع الأطعمة الرئيسية الموجودة في حياة العديد من الأفراد، وهذا بسبب طهيها في وقت سريع جدا دون بذل أي مجهود كبير، ولكن هل يوجد لديك علم ما مدى تأثيرها على صحة البنكرياس وكذلك دماغك ومعدلات الكوليسترول داخل الجسم تبعا لموقعي “clevelandclinic” و”eatthis”.
ما مدى تأثير الطعام السريع على صحة الدماغ؟
- تشتمل جميع الوجبات السريعة على معدلات كثيرة من الصوديوم، والذي بدوره يتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير وملحوظ وأيضا زيادة معدل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
- كما أن جميع أصناف الوجبات السريعة تكون غنية بمعدل عالي جدا من الدهون المشبعة، وعند الزيادة في معدل استهلاكها فإنها ترفع من معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، وأيضا الإصابة بأمراض القلب.
- بجانب أن الإكثار في تناول هذه الأطعمة الدهنية التي توجد في هذه الوجبة، فإنها تسبب التهاب في عضو البنكرياس، بجانب أنه يضع ضغط كبير عليه ويؤثر على جميع وظائفه بصورة سلبية جدا.
- كما يؤدي المعدل العالي من كل من السعرات الحرارية والدهون وأيضا السكر الموجود في الوجبات السريعة لزيادة وزن الجسم بشكل كبير، ومن ثم وجود إجهاد في القلب وزيادة معدل خطر الإصابة بالأمراض مثل أمراض القلب والسكري أيضا.
- بالإضافة إلى أن جميع الوجبات السريعة تفتقر لوجود ابعناصر الغذائية الرئيسية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف والعناصر، والتي تعد مهمة جدا لجميع وظائف الجسم، وهذا يؤدي إلى نقصها ووجود مشاكل صحية خطيرة جدا.
- كما أن تناول الوجبات السريعة باستمرار يكون مرتبط بالاكتئاب والتوتر وأيضا وجود ضعف كبير في الذاكرة وهذا بسبب وجود نقص في العناصر الغذائية ووث تقلبات في مزاج السكر ومعدل الطاقة.