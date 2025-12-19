الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة، أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة دم معينة، يتقدمون في العمر بشكل أبطأ مقارنة بأصحاب فصائل الدم الأخرى، وفي السطور التالية سنتعرف على هذه الفصيلة وفقًا لما ذكره موقع سبوتنيك.

مفاجاة غير متوقعة لمن يحملون فصيلة الدم هذه.. كيف تؤثر في أعمارهم؟

ووفقًا للدراسة التي تم نشرها في موقع “Planet Today”، فإن فصيلة الدم “بي” هي مقاومة أكبر للشيخوخة من الأنواع الأخرى، وتتميز فصيلة الدم هذه بأنها تقوم بتجديد الأنسجة وإصلاح الخلايا، وهما جزء من عملية أبطأ في التقدم بالعمر، وفي الغالب ما ترتبط فصيلة الدم “بي” بالاستقرار العاطفي والحاجة العميقة للعاطفة والرعاية، بحسب صحيفة “ماركاط” الإسبانية.

فصيلة دم مقاومة للشيخوخة

وبالرغم من ذلك، فإنه لكي يستفيد أصحاب فصيلة الدم “بي” من هذه الميزة يجب أن يحقق أصحابها 3 ركائز أساسية، وهي: ممارسة الرياضة، وتناول الأكل الصحي، وتقليل التوتر، ولم تثبت هذه الدراسة هذا فحسب، ولكن قالت دراسة سابقة أخرى أجريت في اليابان، ونشرت في مجلة “Experimental Gerontology” بالفعل أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم “بي” يعيشون لفترة أطول.

كما أظهرت دراسات أخرى العكس، حيث تقول دراسة نشرت في مجلة “BMC Medicine” أن فصيلتي الدم “إيه” و”بي” معرضتان لخطر أكبر للوفاة، التي تكون ناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

والجدير بالإشارة إلى أن العديد من العلماء من المعهد الوطني الأمريكي للسرطان، وجامعة طهران للعلوم الطبية، توصلوا إلى أن الأشخاص الذين يحملون هاتين الفصيلتين الدمويتين، لديهم خطر أعلى بنسبة 9% للوفاة من الأمراض بشكل عام، وخطر أعلى بنسبة 15% للوفاة من مشاكل القلب، كما تشير هذه الدراسة إلى أن فصيلة الدم “إيه” و”بي”، أظهرتا استعدادًا أعلى للإصابة بسرطان المعدة.