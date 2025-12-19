الرياض - كتبت رنا صلاح - في بعض الأحيان يلاحظ بعض الأشخاص ظهور بقع أو علامات حمراء صغيرة منتشرة على الجلد، وهي حالة شائعة وقد يعتقد البعض أنها ناتجة عن الحزن الشديد أو التوتر النفسي، لكن الحقيقة أن هذه العلامات غالبًا ما تكون مرتبطة بمشكلة صحية، وهي نقص عدد الصفائح الدموية عن المعدل الطبيعي.

مش زعل بس.. هذه العلامات مؤشر لمرض يسبب الوفاة

ويحدث هذا النقص نتيجة خلل في جهاز المناعة، حيث يقوم الجسم عن طريق الخطأ بتكوين أجسام مضادة تهاجم الصفائح الدموية وتلتصق بها، مما يؤدي إلى تكسيرها داخل الطحال، وبالتالي يقل عدد الصفائح الدموية في الدم، فتظهر هذه العلامات الحمراء أو الكدمات على الجلد.

أعراض نقص عدد الصفائح الدموية

ويُعرف هذا المرض طبيًا باسم نقص الصفائح الدموية المناعي الأولي (ITP)، وتظهر أعراضه بشكل مختلف من شخص لآخر، ومن أبرز هذه الأعراض:

ظهور بقع حمراء صغيرة أو كدمات على الجلد دون سبب واضح.

غزارة الدورة الشهرية لدى السيدات.

نزيف متكرر من الأنف أو اللثة.

في بعض الحالات قد تحدث مضاعفات أكثر خطورة، مثل نزيف داخلي في البطن أو الدماغ، وغالبًا ما يتم اكتشاف هذه الحالات بالصدفة أثناء إجراء صورة دم كاملة دون ظهور أعراض واضحة.

كيف يتم التشخيص؟

يتم تشخيص نقص الصفائح الدموية من خلال إجراء صورة دم كاملة، مع ضرورة استبعاد الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى انخفاض عدد الصفائح، مثل تضخم الطحال لأي سبب، أو الإصابة بالفيروسات الكبدية، أو وجود جرثومة المعدة، أو تناول بعض الأدوية التي تؤثر على الصفائح الدموية، أو وجود مشكلات في نخاع العظام مثل اللوكيميا أو تليف النخاع.

طرق العلاج

في حالات النقص البسيط للصفائح الدموية، قد لا يحتاج المريض إلى أي علاج، ويكتفي الطبيب بمتابعة الحالة بشكل دوري، ويعتمد قرار العلاج على شدة النقص ودرجة الخطورة.

أما في الحالات التي تستدعي العلاج، فيتم اللجوء إلى الأدوية المثبطة للمناعة مثل الكورتيزون، أو الأجسام المناعية (IVIG)، بالإضافة إلى بعض الأدوية الحديثة مثل الريفوليد وNplate، وفي حالات نادرة قد يلجأ الأطباء إلى استئصال الطحال إذا لم تستجب الحالة للعلاج الدوائي.