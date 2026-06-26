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ضبط أطراف مشاجرة بين عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول فى القاهرة

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ضبط أطراف مشاجرة بين عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول فى القاهرة

ضبط أطراف مشاجرة بين عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 05:53 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضررت خلاله صاحبة الحساب من نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، يحملون جنسية إحدى الدول، بإستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 يونيو الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول "عاطل له معلومات جنائية، وسيدتين"، وطرف ثان "عامل شقيق الأول مصاب بجرح قطعى باليد"، وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول، لحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمُشاجرة قام على إثرها الأول بإشهار السلاح الأبيض "الظاهر بمقطع الفيديو" محدثاً إصابة شقيقه. 

 

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وضبط بحوزة الأول السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه إبان كونهم فى حالة سُكر.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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