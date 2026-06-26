«صوت الأمة» في جولة ميدانية موسعة مع محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 05:53 مساءً - يفتح الملفات التي تشغل الشارع السكندري، من تطوير الكورنيش وإزالة الإشغالات وتحديث منظومة النقل والترام، إلى ضبط الأسواق وتخفيف التكدسات المرورية ودعم الاستثمار عبر الشباك الواحد.

ما الذي تحقق على أرض الواقع؟ وما خطط المحافظة خلال المرحلة المقبلة؟ وكيف ستتغير ملامح الإسكندرية في السنوات القادمة؟

من الكورنيش إلى النبي دانيال، ومن أبو قير إلى الأسواق المحلية.. نرصد المشروعات والخدمات من قلب الميدان وننقل نبض الشارع السكندري.

انتظروا قريبًا.. تغطية خاصة وحوارًا مفتوحًا يكشف تفاصيل المشروعات ورؤية المحافظة لمستقبل عروس البحر المتوسط.