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«صوت الأمة» في جولة ميدانية موسعة مع محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية

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«صوت الأمة» في جولة ميدانية موسعة مع محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية

«صوت الأمة» في جولة ميدانية موسعة مع محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 05:53 مساءً - يفتح الملفات التي تشغل الشارع السكندري، من تطوير الكورنيش وإزالة الإشغالات وتحديث منظومة النقل والترام، إلى ضبط الأسواق وتخفيف التكدسات المرورية ودعم الاستثمار عبر الشباك الواحد.

 

 

ما الذي تحقق على أرض الواقع؟ وما خطط المحافظة خلال المرحلة المقبلة؟ وكيف ستتغير ملامح الإسكندرية في السنوات القادمة؟

 

من الكورنيش إلى النبي دانيال، ومن أبو قير إلى الأسواق المحلية.. نرصد المشروعات والخدمات من قلب الميدان وننقل نبض الشارع السكندري.

 

 

انتظروا قريبًا.. تغطية خاصة وحوارًا مفتوحًا يكشف تفاصيل المشروعات ورؤية المحافظة لمستقبل عروس البحر المتوسط.

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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