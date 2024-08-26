انت الأن تتابع خبر الصندوق العقاري يحدد شروط جديدة لدعم السكن لشهر أغسطس 2024 ويكشف أسباب تأخير الصرف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب موعد صرف الدعم السكني، أعلن صندوق التنمية العقارية عن شروط استحقاق الدعم السكني لعام 1446، موضحا تفاصيل موعد الإيداع وطريقة التحقق من المستحقات في الحسابات البنكية. يهدف الصندوق إلى تقديم حلول سكنية متنوعة وميزات تسهم في تيسير تملك المسكن المناسب وفقا للقدرات التمويلية. كما أكد على ضرورة تحديث مراحل البناء عبر الخدمة الإلكترونية على بوابة سكني لضمان استمرارية الدعم.

شروط استحقاق الدعم السكني

أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

تقديم المستندات المطلوبة، ويجب ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 عاماً.

يمكن للسيدات المطلقات والأرامل الاستفادة من الدعم.

إقامة مقدم الطلب بشكل دائم داخل المملكة.

عدم استفادة مقدم الطلب من برامج دعم أخرى.

عدم امتلاك مقدم الطلب لأي عقار.

يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الاستفادة من الدعم.

للتحقق من الشروط والمتطلبات ينصح بزيارة الموقع الرسمي للبرنامج للحصول على أحدث المعلومات.

خطوات الاستعلام عن إيداع الدعم السكني

دخول منصة سكني عبر الإنترنت.

تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية.

الانتقال إلى قسم "التحقق من حالة الاستحقاق".

التحقق من صحة البيانات المدخلة.

الضغط على زر "استعلام" لعرض تفاصيل الدعم.

الاطلاع على موعد الإيداع المحدد.

تأخير دعم سكني أغسطس 2024