انت الأن تتابع خبر بسبب الامطار الغزيرة انهيار عدد كبير من المقابر في جازان ! تفاصيل غير متوقعة لاول مرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي اجتاحت منطقة جازان خلال أغسطس 2024 في وقوع أضرار جسيمة في محافظة العارضة، حيث دمرت الأمطار العديد من القبور في مقبرة الزرقاء. هذه الكميات الكبيرة من الأمطار أدت إلى تسرب المياه داخل القبور، مما قد يتسبب في تفاقم الأضرار وزيادة المخاوف بشأن سلامة المقابر.

بسبب الامطار الغزيرة انهيار عدد كبير من المقابر في جازان