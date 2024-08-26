انت الأن تتابع خبر بسبب الامطار الغزيرة انهيار عدد كبير من المقابر في جازان ! تفاصيل غير متوقعة لاول مرة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي اجتاحت منطقة جازان خلال أغسطس 2024 في وقوع أضرار جسيمة في محافظة العارضة، حيث دمرت الأمطار العديد من القبور في مقبرة الزرقاء. هذه الكميات الكبيرة من الأمطار أدت إلى تسرب المياه داخل القبور، مما قد يتسبب في تفاقم الأضرار وزيادة المخاوف بشأن سلامة المقابر.
بسبب الامطار الغزيرة انهيار عدد كبير من المقابر في جازان
- شهدت منطقة جازان خلال شهر أغسطس من هذا العام أمطارا غزيرة أدت إلى انهيار وتدمير العديد من القبور في محافظة العارضة، شرق المنطقة. الأمطار الغزيرة اقتحمت المقابر وتسربت إلى داخلها، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار.
- مقبرة الزرقاء على طريق المطل تعرضت لأضرار جسيمة، وطالبوا الجهات المعنية مثل البلدية بضرورة التدخل العاجل لإصلاح الانهيارات والقيام بجولات ميدانية على المقابر بعد موجة الأمطار لمواجهة الأضرار.
- في السياق ذاته شهدت منطقة جازان سلسلة من الأحداث المرتبطة بالأمطار الغزيرة، بما في ذلك حالات وفاة واحتجازات وقطع طرق، وسقوط أحد الجسور. حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أفاد بأن مدينة جازان سجلت أعلى كمية أمطار ليوم واحد في السنوات العشر الماضية، حيث بلغت 184 ملم، متفوقة على جدة التي سجلت 182 ملم في 2022.
- وأشار المختصون في مركز طقس العرب إلى أن الحزام المداري ITCZ، والذي يرافق الكتل الهوائية الرطبة، قد يكون أكثر تقدما هذا العام، مما يساهم في زيادة شدة الأمطار الرعدية على مصايف السعودية ومناطق أخرى، مما يرفع من فرص حدوث السيول.