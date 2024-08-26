انت الأن تتابع خبر بعد التحديث : وزارة المالية تكشف عن موعد بدء إيداع العوائد السنوية 1446 في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن بدء صرف العوائد السنوية للعام 1446، محددة تفاصيل بدء الإيداع ومدته، بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات اللازمة للحصول على العوائد. ستستمر عملية صرف العوائد السنوية لمدة تصل إلى ستة أشهر، بدءاً من شهر يوليو وحتى ديسمبر من كل عام.

تاريخ بدء إيداع العوائد السنوية

وفقاً لبيان وزارة المالية، يبدأ إيداع العوائد السنوية في يوليو وينتهي في ديسمبر من كل عام، وهو ما يعني أن المستفيدين سيكونون قادرين على الحصول على العوائد خلال هذه الفترة. يشمل هذا الإيداع العوائد الثانوية والمورثة، ويتعين على المستفيدين تقديم الوثائق اللازمة لتأكيد استحقاقهم.

المستندات المطلوبة للحصول على العوائد السنوية

للحصول على العوائد السنوية، يجب على الورثة تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات الضرورية، والتي تشمل:

صورة من سجل الأسرة للمتوفى: يشترط أن يكون هذا السجل محدثا بتاريخ الوفاة.

رقم الحساب البنكي: يجب أن يكون الحساب معتمدًا ويخص بنك الصرف.

صورة من الهوية الوطنية: لكل ورثة.

صورة من صك حصر الورثة: لتحديد الأفراد المستحقين.

تقرير طبي: لفاقدي الأهلية أو الأشخاص غير القادرين على العمل.

أصل الإقرار الثانوي: ويجب الحصول على النموذج من وزارة المالية.

صك الولاية على القاصرين أو صك الطلاق: في حال كانت هناك قاصرات أو مطلقات.

سجل الأسرة للفتاة المطلقة: التي تستحق الاستفادة من العوائد.

المستحقون للعوائد السنوية

العوائد السنوية تُصرف لورثة المتوفى وفقاً للتعليمات المحددة، ويستحق الصرف الفئات التالية:

الأرملة: التي توفي عنها زوجها.

البنت غير المتزوجة أو المطلقة: بالإضافة إلى الأرملة.

الابن: الذي يقل عمره عن 18 عامًا، ويتضمن أيضًا العاجز عن العمل.

لا تشمل العوائد السنوية الزوجة المتوفى عنها البنت الأرملة التي لا يوجد لديها ابن يبلغ من العمر 25 عاما.