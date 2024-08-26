انت الأن تتابع خبر إنتعاش في سعر الريال السعودي أمام العملات…تعرف على أسعار اليوم الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمر منطقة الشرق الأوسط هذه الفترة بأحداث عصيبة وكبيرة،ولكن على الرغم من ذلك يظل سعر الريال السعودي متماسك بقوة وسط العملات العربية والأجنبية،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤

أسعار العملات مقابل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٤.١٩٣٩٥ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٧٥٢١٦

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٤.٩٤٩٤٧ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٥٤١٣٩ ريال سعودي.

سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٣٥٧٨ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٦٩٠. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢١٥٨ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٤٩٩.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٣٩٢٠١. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ١١٠٢٩. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩٤٤٩ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.٢٨٨٢٠ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٥٧٦١ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٤٧٤٥ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٧٩٠٣٣. ريال سعودي.