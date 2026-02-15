مصطفى مدبولي يعلن اليوم الحزمة الاجتماعية الجديدة: كل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 02:15 مساءً - يقوم الدكتور "مصطفى مدبولي" الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، بعقد اليوم الأحد مؤتمرًا صحفيًا هامًا يستعرض من خلاله تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

مصطفى مدبولي يعلن اليوم الحزمة الاجتماعية الجديدة

تأتي هذه الحزمة في إطار حرص الدولة على توسيع مظلة "الدعم الاجتماعي" وتقديم أوجه الرعاية للفئات محدودة الدخل، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث ترتفع احتياجات الأسر من المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، خلاله وجه بالإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مع التأكيد على البدء في تنفيذها فورًا، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه قبل حلول شهر رمضان.

وأكد الرئيس في اجتماعه على أهمية الاستفادة من الموارد المالية للدولة في دعم الشرائح الأكثر احتياجًا، مع مراعاة سرعة التنفيذ والشفافية في صرف المستحقات.

مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي اليوم

من المتوقع أن يشمل المؤتمر الصحفي شرحًا مفصلًا لكافة الإجراءات والخطوات التنفيذية المتعلقة بالحزمة، وأن يقدم الدكتور "مصطفى مدبولي" خلال المؤتمر توضيحات حول الشرائح المستهدفة وآلية التسجيل والصرف.

إلى جانب الرد على استفسارات وسائل الإعلام المختلفة، بما يسهم في توضيح الرؤية الحكومية حول تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ومساندة المواطنين في هذه المرحلة.