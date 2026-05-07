أوكا يثير تفاعلًا واسعًا بحذف منشوراته من إنستجرام.. هل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 02:17 مساءً - أثار مطرب المهرجانات أوكا حالة من الجدل بين جمهوره خلال الساعات الماضية، بعد قيامه بحذف جميع منشوراته من حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، مع الإبقاء فقط على منشور واحد يتعلق بأحدث أعماله الغنائية.

أوكا يحذف محتوى إنستجرام ويُبقي على أغنية جديدة

فوجئ المتابعون بقيام أوكا بتصفير حسابه تقريبًا من المحتوى، باستثناء منشور واحد لأغنيته الجديدة “أوكا بيحارب الملل”، ما دفع البعض للاعتقاد أن الخطوة جزء من حملة ترويجية للأغنية المنتظر طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

توقعات بطرح عمل غنائي جديد قريبًا

رجّح عدد من المتابعين أن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لإطلاق كليب جديد، خاصة مع اعتماد عدد من الفنانين مؤخرًا على “إعادة ضبط الحسابات” كنوع من التشويق قبل طرح أعمالهم.

أوكا ومي كساب.. ظهور عائلي لافت

وكان أوكا قد احتفل مؤخرًا بعيد ميلاد زوجته الفنانة مي كساب في أجواء عائلية هادئة، وسط حضور الأهل والأصدقاء، حيث لفت الثنائي الأنظار بلقطات رومانسية نالت تفاعلًا واسعًا.

مي كساب في دراما رمضان 2026

يُذكر أن مي كساب شاركت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل “نون النسوة”، الذي ضم نخبة من النجوم، وحقق حضورًا ملحوظًا ضمن الأعمال المعروضة على شاشة MBC مصر.