لمحبي الرعب.. تردد قناة BOX MOVIES الجديد 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 03:29 مساءً - تعد قناة BOX MOVIES من أهم القنوات التي يبحث عنها محبي الأفلام الأجنبية المترجمة، حيث تعرض القناة باقة متنوعة من أفلام الكوميديا والخيال العلمي والرعب، كما تتميز بعرض الأفلام بجودة عالية وعلى مدار اليوم.

تردد قناة BOX MOVIES على النايل سات

التردد: 12562.

الاستقطاب:عمودي.

معدل الترميز: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة تثبيت قناة BOX MOVIES