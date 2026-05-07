النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

خالد هاشم: إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين في يوليو المقبل

خالد هاشم: إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين في يوليو المقبل

د. إسلام عزام: ندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون

د. إسلام عزام: ندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون

الرئيسية علوم وتكنولوجيا

هل يحسن الكاكاو الذاكرة؟ دراسة ترصد تأثيره على...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هل يحسن الكاكاو الذاكرة؟ دراسة ترصد تأثيره على...

هل يحسن الكاكاو الذاكرة؟ دراسة ترصد تأثيره على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 03:29 مساءً - كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة كولومبيا أن تناول مشروب الكاكاو الغني بالفلافانولات قد يكون له تأثير إيجابي ملحوظ في الحد من تراجع الذاكرة المرتبط بتقدم العمر لدى كبار السن، مع إمكانية استعادة بعض القدرات الذهنية لتقترب من مستويات أشخاص أصغر سنًا بفارق يصل إلى 20 أو 30 عامًا.

تأثير الكاكاو على الذاكرة

أجريت دراسة تناول الكاكاو على مجموعة من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عامًا، حيث خضع المشاركون لتجربة استمرت ثلاثة أشهر، تناولوا خلالها مشروب كاكاو يحتوي على نسبة مرتفعة من مركبات الفلافانول بشكل يومي.

وأظهرت النتائج تحسنًا واضحًا في أداء الذاكرة خلال الاختبارات العصبية، إلى جانب ملاحظات دقيقة من خلال فحوصات الدماغ التي بينت تحسن نشاط منطقة "الحصين السني"، وهي إحدى المناطق الحيوية المسؤولة عن تكوين الذاكرة وتُعد من أكثر المناطق تأثرًا بعمليات الشيخوخة.

الكاكاو للحفاظ على ذاكرة كبار السن

أكد الباحثون أن هذه النتائج تمثل خطوة علمية مهمة، إذ تُعد من أوائل الدراسات البشرية التي تربط بشكل مباشر بين التدهور المعرفي المرتبط بالعمر وبين خلل في هذه المنطقة الدماغية تحديدًا، ما يفتح الباب أمام إمكانية الاعتماد على تدخلات غذائية بسيطة للمساعدة في تحسين القدرات الذهنية أو إبطاء تراجعها مع التقدم في السن.

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

أخبار ذات صلة

0 تعليق