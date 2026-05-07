هل يحسن الكاكاو الذاكرة؟ دراسة ترصد تأثيره على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 03:29 مساءً - كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة كولومبيا أن تناول مشروب الكاكاو الغني بالفلافانولات قد يكون له تأثير إيجابي ملحوظ في الحد من تراجع الذاكرة المرتبط بتقدم العمر لدى كبار السن، مع إمكانية استعادة بعض القدرات الذهنية لتقترب من مستويات أشخاص أصغر سنًا بفارق يصل إلى 20 أو 30 عامًا.

تأثير الكاكاو على الذاكرة

أجريت دراسة تناول الكاكاو على مجموعة من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عامًا، حيث خضع المشاركون لتجربة استمرت ثلاثة أشهر، تناولوا خلالها مشروب كاكاو يحتوي على نسبة مرتفعة من مركبات الفلافانول بشكل يومي.

وأظهرت النتائج تحسنًا واضحًا في أداء الذاكرة خلال الاختبارات العصبية، إلى جانب ملاحظات دقيقة من خلال فحوصات الدماغ التي بينت تحسن نشاط منطقة "الحصين السني"، وهي إحدى المناطق الحيوية المسؤولة عن تكوين الذاكرة وتُعد من أكثر المناطق تأثرًا بعمليات الشيخوخة.

أكد الباحثون أن هذه النتائج تمثل خطوة علمية مهمة، إذ تُعد من أوائل الدراسات البشرية التي تربط بشكل مباشر بين التدهور المعرفي المرتبط بالعمر وبين خلل في هذه المنطقة الدماغية تحديدًا، ما يفتح الباب أمام إمكانية الاعتماد على تدخلات غذائية بسيطة للمساعدة في تحسين القدرات الذهنية أو إبطاء تراجعها مع التقدم في السن.