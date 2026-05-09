الكابو يدعم شيرين..إشادة خاصة من حميد الشاعري بأغنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 05:17 مساءً - أشعل الفنان حميد الشاعري مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعمه العلني لعودة النجمة شيرين عبدالوهاب إلى الساحة الفنية، بالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققته أحدث أغانيها "تباعًا تباعًا"، والتي طُرحت مؤخرًا عبر "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحرص حميد الشاعري على مشاركة الأغنية عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وكتب تعليقًا مختصرًا حمل الكثير من الدلالات، قال فيه: "شيرين رجعت بجد"، في إشارة واضحة إلى قوة حضورها الفني ونجاحها في استعادة تفاعل الجمهور بعد فترة من الغياب.

وجاءت كلمات حميد الشاعري لتلقى تفاعلًا واسعًا بين جمهور شيرين ومحبي الكابو، خاصة أن كثيرين اعتبروا دعمه بمثابة رسالة ثقة في عودة النجمة المصرية بقوة إلى المشهد الغنائي خلال الفترة المقبلة.

نجاح أغنية "تباعًا تباعًا" يحقق تفاعلًا واسعًا على المنصات

حققت أغنية "تباعًا تباعًا" للفنانة شيرين عبدالوهاب أرقام مشاهدة مرتفعة خلال الساعات الأولى من طرحها، حيث سجلت نحو 441 ألف مشاهدة خلال أول 18 ساعة فقط، ما يعكس حجم الترقب الجماهيري لعودتها الفنية.

الأغنية جاءت بطابع رومانسي اعتمد على الإحساس والكلمات العاطفية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بينما تولى التوزيع والمكس والماستر توما.

وتضمنت كلمات الأغنية حالة وجدانية رومانسية، إذ تقول شيرين في بدايتها: "هقولك تباعًا تباعًا.. إيه أسباب غرامي بجمالك وحبي الشديد"، وهي الكلمات التي لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين جمهور الفنانة الذي أشاد بإحساسها وأدائها.

جمهور شيرين عبدالوهاب يطالب بتعاون فني مع حميد الشاعري

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور حميد الشاعري، مطالبين بوجود تعاون غنائي يجمعه بشيرين عبدالوهاب خلال الفترة المقبلة، معتبرين أن هذا التعاون سيكون من أبرز المفاجآت الفنية المنتظرة.

وجاءت تعليقات المتابعين حماسية، إذ كتب أحدهم: "يارب تعملوا شغل سوا.. هتكسروا الدنيا"، فيما قال آخر: "شيرين لازم تغني من ألحان حميد الشاعري"، كما أشار البعض إلى أن الأجواء الموسيقية للأغنية تحمل روحًا قريبة من المدرسة الموسيقية التي اشتهر بها حميد الشاعري.

ويُعد حميد الشاعري من أبرز الأسماء التي ساهمت في تطوير شكل الموسيقى العربية الحديثة، بينما تواصل شيرين عبدالوهاب الحفاظ على مكانتها كواحدة من أهم الأصوات النسائية في الوطن العربي، وهو ما يجعل أي تعاون محتمل بينهما محل اهتمام واسع من الجمهور والمتابعين.