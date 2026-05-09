رسميًا.. قواعد وخطوات التقديم لكي جي والصف الأول...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 05:17 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعميمًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، يتضمن الضوابط والإجراءات المنظمة للتقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2026 – 2027، وكذلك مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات على أولياء الأمور.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2027

أوضحت الوزارة أن التقديم للصف الأول الابتدائي متاح للأطفال المصريين عبر بوابة مركز المعلومات التابعة للوزارة على رابط وزارة التربية والتعليم، بشرط ألا يقل سن الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات في تاريخ التقديم.

ويتم توزيع الطلاب وقبولهم مبدئيًا من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة، وفقًا للكثافات المتاحة وظروف كل مدرسة، وبما يتوافق مع القواعد والقرارات المنظمة للقبول.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية متابعة نتيجة القبول المبدئي عبر نفس الموقع الإلكتروني، على أن يتوجه ولي الأمر بعد ذلك إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول، تمهيدًا لمراجعة المستندات واستكمال إجراءات القبول النهائي بعد التحقق من صحتها واستيفائها.

التقديم لرياض الأطفال

أعلنت الوزارة أن فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال سيبدأ من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2026، من خلال نفس المنصة الإلكترونية، على أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم 4 سنوات.

وبعد التسجيل، يتم إتاحة بيانات الطفل لمنظومة الدفع لسداد المصروفات المقررة، ثم متابعة نتيجة القبول إلكترونيًا، يليها التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي واستكمال إجراءات القبول النهائي.

موعد إتاحة كشوف المتقدمين للمدارس إلكترونيًا

سمحت الوزارة للمدارس بمساعدة أولياء الأمور غير القادرين على التسجيل الإلكتروني، من خلال مسؤول وحدة المعلومات، مع ضرورة الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالات الولاية التعليمية يتم تقديم الحكم القضائي.

وسوف يتم خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 يوليو إتاحة كشوف المتقدمين للمدارس إلكترونيًا، لتتولى اللجان المختصة إجراءات الفرز والقبول وفق القواعد المحددة، مع تسجيل موقف تسليم الملفات ورقيًا، على أن يُعتبر الطلب غير مكتمل في حال عدم استيفاء هذه الخطوة.