الرياض على موعد مع ليلة قد تغير تاريخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 11:17 صباحاً - هناك مباريات تشاهد من أجل المتعة وهناك مباريات يشعر فيها المشجع أن قلبه يشارك في التسعين دقيقة، وديربي الرياض بين النصر والهلال هذه المرة يبدو من النوع الذي يبتلع الأعصاب قبل أن تبدأ صافرة الحكم، الملعب سيكون ممتلئًا، المدرجات مشتعلة، المدينة كلها تعيش حالة ترقب غير عادية لأن المواجهة تأتي قبل إسدال الستار على دوري روشن السعودي بجولة واحدة فقط ولأن نتيجتها قادرة على تغيير شكل النهاية بالكامل.

موعد مباراة النصر ضد الهلال

تقام مباراة النصر والهلال مساء الثلاثاء على ملعب “الأول بارك” ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين في مواجهة تعد الأبرز والأكثر انتظارًا خلال الموسم الحالي بسبب تأثيرها المباشر على سباق التتويج باللقب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر بينما تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسط متابعة جماهيرية ضخمة تمتد من المدرجات إلى الشاشات في مختلف أنحاء الوطن العربي.

القنوات الناقلة لديربي الرياض الليلة

تنقل مباراة النصر والهلال عبر شبكة قنوات ثمانية السعودية الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن خلال الموسم الجاري حيث خصصت الشبكة تغطية استثنائية للديربي المنتظر.

كما توفر قنوات ثمانية استوديوهات تحليلية موسعة قبل المباراة وبعدها إلى جانب متابعة تفصيلية لأجواء الجماهير وتحليل الجوانب الفنية الخاصة بالفريقين مع إمكانية مشاهدة اللقاء عبر التطبيق الرسمي المجاني للشبكة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ما يسمح للجماهير بمتابعة المواجهة مباشرة عبر الإنترنت بسهولة.

المعلقون على مباراة النصر والهلال

يتولى التعليق على أحداث ديربي الرياض الثنائي فارس عوض ومشاري القرني في مباراة ينتظر أن تحمل الكثير من اللحظات الصاخبة والانفعالات الكبيرة داخل أرضية الملعب.

موقف النصر والهلال قبل المواجهة

يدخل النصر المباراة متصدرًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 82 نقطة بعد خوضه 32 مباراة ويعلم أن الانتصار سيجعله على بعد خطوة واحدة فقط من حسم اللقب رسميًا.

أما الهلال، فيأتي خلفه برصيد 77 نقطة من 31 مباراة ما يعني أن الفريق ما زال يملك فرصة حقيقية للعودة بقوة إلى سباق الصدارة لكن ذلك يمر أولًا عبر عبور أصعب اختبار في الموسم وهو الفوز بالديربي.