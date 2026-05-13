معشوق الجماهير.. معلق مباراة برشلونة ضد ألافيس في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 02:17 مساءً - يحل فريق برشلونة، المتوج مؤخراً بلقب الليجا، ضيفاً ثقيلاً على ديبورتيفو ألافيس فوق أرضية ملعب مينديزوروزا، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2025–2026. ويدخل البلوجرانا اللقاء بقيادة مدربه الألماني هانز فليك بمعنويات مرتفعة جداً بعد حسم اللقب رسمياً في الجولة الماضية.

ترتيب برشلونة وألافيس قبل اللقاء

نجح برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني للعام الثاني على التوالي عقب فوزه في "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد يوم الأحد الماضي بهدفين دون رد.

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول الترتيب حالياً برصيد 91 نقطة، ويطمح رفاق هانز فليك لتحقيق الفوز في المباريات المتبقية للوصول إلى النقطة رقم 100، وهو الإنجاز التاريخي الذي حققه النادي سابقاً مع تيتو فيلانوفا.

في المقابل، يعاني ديبورتيفو ألافيس من وضع حرج للغاية، حيث يقبع في المركز التاسع عشر (أحد مراكز الهبوط) برصيد 37 نقطة. وسيحاول أصحاب الأرض استغلال عاملي الأرض والجمهور لعرقلة البطل وخطف نقاط ثمينة قد تساهم في بقائهم ضمن دوري الأضواء، رغم صعوبة المهمة أمام فريق حقق 5 انتصارات متتالية في مبارياته الأخيرة.

معلق مباراة برشلونة ضد ألافيس والقنوات الناقلة

تُنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت وبالتحديد عبر القناة التاليةbeIN Sports 3 HD، وسيتولى الوصف والتعليق على أحداث اللقاء المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.

موعد مباراة برشلونة ضد ألافيس اليوم

تُقام المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، على ملعب مينديزوروزا، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة: 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.