نزلها مجانًا.. تردد قناة تونس الرياضية 2026 على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 04:23 مساءً - يبحث محبي الكرة القدم عن تردد قناة تونس الرياضية، حيث تعد من أهم القنوات التونسية التي تنقل جميع مباريات الدورى التونسي والمنتخب الوطني، كما يتم عرض العديد من الاستديوهات التحليلة قبل وبعد المباراة.

تردد قناة تونس الرياضية

يجب ضبط القمر الصناعي نايل سات.

التردد:11657.

الاستقطاب:عمودي.

معدل الترميز:27500.

ومعامل تصحيح الخطأ: 2/3.

طريقة تثبيت القناة على الرسيفر