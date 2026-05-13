تحذير.. خطورة التعامل مع بطاريات اللثيوم أيون وكيفية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 04:23 مساءً - تحدث بعض العلماء حول خطورة الاحتفاظ بالهواتف المحمولة القديمة لفترة زمنية طويلة دون استخدامها، كما حذر المعهد الألماني للوقاية من التلف من خطورة الاحتفاظ بالهواتف المحمولة التالفة في الدرج أو التخلص منها مع النفايات المنزلية.

خطورة بطاريات الهواتف المحمولة التالفة

أصدر المعهد الألماني للوقاية من التلف بيان يحذر فيه من التعامل مع بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بالهواتف المحمولة الغير مستخدمة بشكل غير مناسب وذلك نظراً لاحتوائها على مواد خام قد تتسبب في إحداث حريق على المدى البعيد.

أوضح المعهد أيضاً أنه لا ينبغي التخلص من بطاريات الليثيوم أيون في النفايات العادية لأنه تحتوي على مواد قيمة لا يجوز التخلص منها بالشكل التقليدي، وحذر المعهد من تخزين تلك البطاريات بشكل غير لائق لأنها تحتوي على مواد قابلة للإشتعال وقد تتسبب في نشوب حريق.

كيفية التعامل مع بطاريات الهواتف

حدد المعهد كيفية التعامل مع البطاريات بدلاً من تخزينها بطريقة خطرة أو التخلص منها في النفايات، حيث يفضل فحص البطارية وتخزينها على أسطح غير قابلة للاشتعال أو إبعادها قدر المستطاع عن أي مواد قابلة للاشتعال.

أوضح المركز أيضاً أنه يفضل التخلص من أي جهاز يحتوي على بطارية الليثيوم أيون بطريقة آمنة أو تسليمها إلى مركز من مراكز إعادة التدوير الرسمية بدلاً من رميها بالنفايات، وذلك لتفادي المخاطر الناتجة عنها والاستفادة منها في صناعات أخرى.