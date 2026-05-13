نزلها من هنا.. تردد قناة النجف الأشرف 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 04:23 مساءً - تعد قناة النجف الأشرف من أبرز القنوات التي تقدم برامج ثقافية ودينية تتعلق بالمرجعية الدينية في دولة العراق، ويتابعها شريحة كبيرة من العراق بسبب جودتها العالية على مدار اليوم.

تردد قناة النجف الأشرف

يجب ضبط القمر الصناعي نايل سات.

التردد:10727.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة تثبيت القناة على الرسيفر