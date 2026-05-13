بدون اشتراك مجانًا.. تردد قناة LTV ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 04:23 مساءً - تتميز قناة LTV بأنها من أفضل القنوات العربية التي تقدم محتوى مختلف عن القنوات الأخرى، حيث تعمل القناة على تقديم العديد من البرامج الاجتماعية والترفيهية، كما يتابعها العديد من الدول العربية المختلفة.
تردد قناة LTV
- يجب ضبط القمر الصناعي نايل سات.
- التردد: 11277.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.
طريقة تثبيت القناة على الرسيفر
- يجب اختيار القائمة التي توجد في جهاز التحكم.
- ثم النقر على التركيب.
- و اختيار التثبيت اليدوي.
- كتابة التردد.
- يجب النقر على بحث.
