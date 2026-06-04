ماذا قالت شاكيرا عن خيانة بيكيه؟.. تفاصيل تكشفها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 03:29 مساءً - عادت النجمة العالمية شاكيرا للحديث عن واحدة من أكثر المحطات تأثيرًا في حياتها الشخصية، مسترجعة تفاصيل الفترة التي أعقبت انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، وهي التجربة التي أثارت اهتمامًا واسعًا لدى جمهورها حول العالم منذ الإعلان عن نهاية علاقتهما.

ماذا قالت شاكيرا عن خيانة بيكيه؟

وصفت شاكيرا خلال مقابلة صحفية حديثة تلك المرحلة بأنها من أصعب الفترات التي مرت بها على المستوى الإنساني، مؤكدة أنها وجدت نفسها أمام تحديات كبيرة أجبرتها على إعادة ترتيب أولوياتها والتعامل مع مشاعر معقدة من الحزن والخذلان.

وأشارت إلى أنها شعرت في بعض الأوقات بضعف شديد، إلا أن تلك التجربة ساعدتها في اكتشاف جوانب جديدة من شخصيتها وقدرتها على الصمود.

انفصال شاكيرا وبيكيه

أكدت الفنانة الكولومبية أن انتهاء علاقتها بـ بيكيه بعد سنوات طويلة شكل منعطفًا مهمًا في حياتها، ليس فقط على الصعيد الشخصي، ولكن أيضًا على المستوى الفني.

وأوضحت أن الكثير من أعمالها الموسيقية الأخيرة استلهمت مشاعرها وتجاربها خلال تلك الفترة، وهو ما انعكس بوضوح في الأغنيات التي قدمتها بعد الانفصال وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وأضافت أن الموسيقى كانت وسيلتها للتعبير عن مشاعرها واستعادة توازنها النفسي، معتبرة أن الكتابة والغناء منحاها فرصة لتحويل الألم إلى طاقة إبداعية ساعدتها على تجاوز المحنة ومواصلة مسيرتها الفنية بثقة أكبر.

دعم المقربين لشاكيرا

تحدثت شاكيرا عن الدور الكبير الذي لعبه أفراد عائلتها وأصدقاؤها خلال تلك المرحلة، مؤكدة أن وجود أشخاص داعمين إلى جانبها كان عنصرًا أساسيًا في تجاوز الصعوبات.

وكشفت أن التجارب المؤلمة قد تترك آثارًا عميقة، لكنها في الوقت ذاته تمنح الإنسان خبرات ودروسًا تساعده على النمو والنظر إلى الحياة من زاوية مختلفة.

وشددت على أهمية التمسك بالأمل وعدم الاستسلام للظروف الصعبة، معتبرة أن الأزمات مهما كانت قاسية يمكن أن تتحول إلى فرص لإعادة البناء واكتشاف القوة الداخلية.