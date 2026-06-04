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اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة بوروندي ضد غينيا...

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اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة بوروندي ضد غينيا...

اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة بوروندي ضد غينيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 03:29 مساءً - يخوض منتخب بوروندي اختبارًا وديًا أمام منتخب غينيا الاستوائية، في لقاء يقام على ملعب مراكش بالمغرب، ضمن تحضيرات المنتخبين للبطولات المقبلة. وتأتي المباراة في إطار سعي الجهازين الفنيين للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة، سواء على المستوى البدني أو التكتيكي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للمنتخبين، حيث يسعى كل طرف إلى استثمار المباريات الودية في منح الفرصة لعدد من اللاعبين وتجهيز القوام الأساسي قبل العودة إلى المنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة بوروندي وغينيا الاستوائية الودية

يحتضن استاد مراكش أحداث المباراة المقرر إقامتها مساء الخميس 4 يونيو 2026، ضمن الأجندة الدولية للمباريات الودية.

وتبدأ المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، بينما تنطلق عند الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة بوروندي وغينيا الاستوائية الودية

لم يتم الإعلان عن نقل المباراة عبر أي قناة عربية حتى الآن، ولكن يمكنكم مشاهدة المباراة علي الانترنت من خلال تطبيق تود .

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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