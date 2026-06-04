موعد مباراة غينيا ضد أيرلندا الشمالية استعدادا لكأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 03:29 مساءً - تتجه الأنظار إلى المواجهة الودية التي تجمع بين منتخبي غينيا وأيرلندا الشمالية، مساء الخميس، ضمن برنامج الإعداد الخاص بالمنتخبين خلال فترة التوقف الدولي. ويأمل كل منتخب في تقديم أداء جيد يمنحه دفعة معنوية قبل خوض التحديات المقبلة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للجهازين الفنيين، حيث تمثل فرصة مناسبة لتقييم مستوى اللاعبين وتجربة بعض الخطط التكتيكية قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.

موعد مباراة غينيا وأيرلندا الشمالية الودية

يحتضن ملعب لابينا دي لانسيا دي كونسيسيون المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، والمقرر إقامتها يوم الخميس 4 يونيو 2026.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، بينما تنطلق عند الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة غينيا وأيرلندا الشمالية الودية

يمكن متابعة اللقاء عبر قناة beIN Sports 4، الناقل التلفزيوني للمباراة، والتي توفر تغطية مباشرة لكافة أحداث المواجهة.

معلق مباراة غينيا وأيرلندا الشمالية الودية

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق أحمد عبده، الذي سيتولى نقل تفاصيل اللقاء للمشاهدين.