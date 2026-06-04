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موعد مباراة بوروندي ضد غينيا الاستوائية استعدادا لكأس...

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موعد مباراة بوروندي ضد غينيا الاستوائية استعدادا لكأس...

موعد مباراة بوروندي ضد غينيا الاستوائية استعدادا لكأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 03:29 مساءً - يستضيف استاد مراكش مواجهة ودية تجمع بين منتخب بوروندي ونظيره غينيا الاستوائية، مساء الخميس، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. ويسعى كل فريق إلى استغلال فترة التوقف الدولي لتحقيق أكبر استفادة فنية، من خلال الوقوف على جاهزية اللاعبين وتجربة بعض العناصر قبل المباريات الرسمية.

ويأمل المنتخبان في تقديم مستوى جيد خلال اللقاء، خاصة أن المواجهات الودية تمثل فرصة مهمة للأجهزة الفنية لتقييم الأداء وتصحيح الأخطاء قبل الدخول في المنافسات القارية والدولية المقبلة.

موعد مباراة بوروندي وغينيا الاستوائية الودية

تقام مباراة بوروندي ضد غينيا الاستوائية يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026 على أرضية استاد مراكش، ضمن سلسلة المباريات الودية الدولية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بوروندي وغينيا الاستوائية الودية

يترقب عشاق الكرة الأفريقية الإعلان عن القنوات الناقلة للمواجهة الودية، في ظل الاهتمام بمتابعة استعدادات المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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