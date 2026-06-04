اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة غينيا ضد أيرلندا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 03:29 مساءً - يستقبل منتخب غينيا نظيره منتخب أيرلندا الشمالية في مواجهة ودية تقام مساء الخميس، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. ويسعى كل طرف إلى استغلال المباراة في تجربة عدد من اللاعبين والوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.

وتأتي المباراة في إطار فترة التوقف الدولي الحالية، التي تشهد العديد من المواجهات الودية بين المنتخبات، حيث يطمح المنتخبان إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من اللقاء على المستوى الفني.

موعد مباراة غينيا وأيرلندا الشمالية الودية

تقام مباراة غينيا وأيرلندا الشمالية يوم الخميس 4 يونيو 2026 على ملعب لابينا دي لانسيا دي كونسيسيون ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة غينيا وأيرلندا الشمالية الودية

تنقل شبكة بي إن سبورتس المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports 4، لتتيح للجماهير متابعة أحداث اللقاء الودي بين المنتخبين ويتولى المعلق الرياضي أحمد عبده مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس 4.