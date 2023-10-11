نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن مدة غياب كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وتحدث أحمد شوبير في تصريحات اذاعية عبر برنامجه اليومي " مع شوبير" على أون سبورت اف ام: "كريم فؤاد جناح النادي الأهلي، تعرض إلى إصابة في العضلة الضامة خلال تدريبات الفريق الآخيرة وتحديدا قبل لقاء المقاولون العرب".

وتابع: "كريم فؤاد يحتاج إلى فترة تصل إلى شهر أو 3 أسابيع على أقل تقدير وذلك من أجل العودة والمشاركة في المباريات مع القلعة الحمراء".

جدير بالذكر أن كريم فؤاد قد عاد وشارك في مباراة الأهلي أمام فريق المصري البورسعيدي ونجح من تسجيل هدف.

ومن المقرر أن يخضع كريم فؤاد لفحص طبي جديد عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها لهم كولر عقب مواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن كريم فؤاد قد تعرض للإصابة بشد فى العضلة الضامة من الدرجة الثانية في تدريبات الأهلي، وإثرها غاب عن مباراة الفريق الأحمر ضد الإسماعيلي في الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزانس في يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجارى في تمام الساعة السادسة مساءً في دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

