أحمد عبد القادر يتضامن مع فلسطين على طريقته

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أحمد جودة - القاهرة - تضامن أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع القضية الفلسطينية، في ظل الأحداث المقامة في الوقت الحالي.

لاعب الأهلي يتضامن مع القضية الفلسطينية

وقام عبد القادر بتغيير الصورة الشخصية الخاصة به عبر حسابه الشخصي 'الفيسبوك'، بصورة تحمل "علم دولة فلسطين"، ليتضامن مع القضية والوقف بجانبهم ومساندتهم على تخطي الأزمات.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراته المقبلة فريق سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري، في مباراته الأولى بالدوري الأفريقي في تنزانيا في المواجهة التي تقام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

كولر يمنح لاعبيه راحه من التدريبات

وقرر مارسيل كولر منح اللاعبين 5 أيام راحة من التدريبات، واستدعى فيتوريا 7 لاعبين من النادي الأهلي بجانب انضمام معلول وبيرسي تاو وديانج لمنتخبات بلادهم وحمزة علاء وكوكا للمنتخب الأوليمبي.

كما يقام لقاء العودة يوم 24 أكتوبر الجاري ويحتضن اللقاء استاد القاهرة، ويتحدد من نتيجة المباراتين هل سيواجه الأهلي الفائز من صن داونز وبترواتلتيكو أم سيواجه بلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بأقدام كلا من بيرسي تاو بتسجيله هدفين، وهدف لحسين الشحات، كما أحرز هدف الدراويش اللاعب ياو أنور.