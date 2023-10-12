نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي ضد سيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مسابقة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى وهو يحمل لقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي.

ويحتضن ملعب مكايا الوطني بتنزانيا، مواجهة الأهلي ضد سيمبا التنزاني ضمن إطار منافسات دوري السوبر الإفريقي نسخة 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، على ملعب مكايا الوطني بتنزانيا.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني ضمن إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية