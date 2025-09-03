نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلتيك يتحرك لضم بامفورد في صفقة مجانية بعد رحيله عن ليدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح نادي سلتيك، بطل الدوري الاسكتلندي، باب المفاوضات مع المهاجم الإنجليزي باتريك بامفورد (31 عامًا)، بعد رحيله رسميًا عن ليدز يونايتد هذا الشهر، في صفقة انتقال حر.

سلتيك يتحرك لضم بامفورد في صفقة مجانية بعد رحيله عن ليدز

وبحسب صحيفة The Herald، فقد أجرى مسؤولو سلتيك اتصالات مباشرة مع اللاعب لبحث إمكانية ضمه في الأيام المقبلة، مستغلين وضعه كلاعب حر وخبرته في الملاعب الإنجليزية.

ويبحث سلتيك عن تعزيز خط هجومه بلاعب صاحب خبرة أوروبية، وبامفورد يبدو خيارًا مناسبًا في ظل خبرته الطويلة في البريميرليغ والتشامبيونشيب، خاصة بعد مستوياته اللافتة سابقًا مع ليدز تحت قيادة بيلسا.

في حال إتمام الصفقة، ستكون إضافة هجومية قوية للفريق، خصوصًا مع مشاركته في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي.